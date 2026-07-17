Couvent de la Visitation – Visite guidée et concert, Conservatoire de musique, Grasse

Informations pratiques

Couvent de la Visitation – Visite guidée et concert Samedi 19 septembre, 09h30 Conservatoire de musique Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visitez les jardins et la chapelle avec un guide conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire et terminez la visite en musique par un concert donné en la Chapelle de la Visitation par les lauréats 2026 du Conservatoire de Musique de Grasse (cette visite ne comprend pas les souterrains).

Rendez-vous : devant l’entrée du Conservatoire

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Conservatoire de musique 6 rue du Saut 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visitez les jardins et la chapelle avec un guide conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire et terminez la visite en musique par un concert donné en la Chapelle de la Visitation par les lauréats …

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