RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire, le chargé d’urbanisme patrimonial et la responsable du service Énergie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

Les conséquences du dérèglement climatique nous obligent à porter un nouveau regard sur les centres anciens. Les qualités du bâti traditionnel, associées à des adaptations respectueuses du patrimoine, pourraient contribuer à maintenir des villes historiques agréables à vivre et mieux préparées aux évolutions climatiques, notamment dans le contexte méditerranéen de Grasse.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire, le chargé d’urbanisme patrimonial et la responsable du service Énergie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.

© Ville de Grasse