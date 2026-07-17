RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN, Maison du Patrimoine, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse
Informations pratiques
RHÉABILITATIONS ET ENJEUX CLIMATIQUES EN CENTRE ANCIEN Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire, le chargé d’urbanisme patrimonial et la responsable du service Énergie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
Les conséquences du dérèglement climatique nous obligent à porter un nouveau regard sur les centres anciens. Les qualités du bâti traditionnel, associées à des adaptations respectueuses du patrimoine, pourraient contribuer à maintenir des villes historiques agréables à vivre et mieux préparées aux évolutions climatiques, notamment dans le contexte méditerranéen de Grasse.
Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire, le chargé d’urbanisme patrimonial et la responsable du service Énergie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse.
© Ville de Grasse
À voir aussi à Grasse (Alpes-Maritimes)
- Mémento #2 – Restitution des ateliers photographiques, Médiathèque Charles Nègre, Grasse 12 septembre 2026
- Exposition collective – À travers vos yeux – Photographies contemporaines, Médiathèque Charles Nègre, Grasse 12 septembre 2026
- Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse 19 septembre 2026
- Couvent de la Visitation – Visite guidée et concert, Conservatoire de musique, Grasse 19 septembre 2026
- ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse 19 septembre 2026