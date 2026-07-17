ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

ÉGLISE DE l’ORATOIRE ET CHAPELLE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de la chapelle baroque de Saint-Thomas de Villeneuve, par sa porte récemment restaurée, pour y découvrir un autre langage architectural.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’église de l’Oratoire, construite à l’emplacement d’un ancien prieuré de Lérins, vous ouvre exceptionnellement ses portes pour y découvrir son architecture éclectique. Puis vous entrerez au cœur de…

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