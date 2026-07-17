Mémento #2 – Restitution des ateliers photographiques, Médiathèque Charles Nègre, Grasse
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Charles Nègre · Grasse
Informations pratiques
Mémento #2 – Restitution des ateliers photographiques 12 septembre – 3 octobre Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes
Entrée libre, artothèque & Beaux-arts (niveau 0)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Exposition
Mémento #2
Restitution des ateliers photographiques
Du 12 septembre au 3 octobre 2026
Médiathèque Charles Nègre – Grasse
L’exposition Mémento #2 révèle la création photographique et audiovisuelle des participants des ateliers photographiques menés par Caterina Suzzi.
Invités à porter un regard nouveau sur un lieu choisi, connu ou simplement suscitant leur curiosité, les photographes passionnés, amateurs ou débutants, révèlent les multiples facettes de cet univers en images.
Vernissage vendredi 11 septembre à 18h
Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.
Exposition
© Service Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
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