Exposition collective – À travers vos yeux – Photographies contemporaines, Médiathèque Charles Nègre, Grasse

Informations pratiques

Exposition collective – À travers vos yeux – Photographies contemporaines 12 septembre – 31 octobre Médiathèque Charles Nègre Alpes-Maritimes

Entrée libre, salle d’exposition, niveau -2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-31T10:00:00+01:00 – 2026-10-31T18:30:00+01:00

Exposition collective

Du 12 septembre au 31 octobre 2026

Vernissage vendredi 11 septembre à 18h

Médiathèque Charles Nègre – Grasse

À partir du 12 septembre 2026, la Médiathèque Charles Nègre inaugure le Bicentenaire de la Photographie porté par le ministère de la Culture, avec l’exposition collective À travers vos yeux.

Entre photojournalisme, photographie documentaire, poésie visuelle et approche conceptuelle, l’exposition réunit une diversité de regards invitant chacun à questionner sa perception du réel.

Depuis 200 ans, la photographie façonne notre manière de voir le monde, oscillant entre fidélité au réel et esthétisation sensible. Par une sélection d’œuvres éclectiques et actuelles, l’exposition met en lumière cette tension entre témoignage, instantané et création artistique. Les photographes Arié Botbol, Mustapha Chekaf, Patricia Houin, Bruno Lasnier, Jérémie Mazet, Charles Negre, Marion Péhée et Caterina Suzzi proposent des perceptions singulières où l’image révèle des histoires communes et des récits intimes.

L’exposition propose ainsi un voyage entre histoire, technique et regard artistique, laissant place à la contemplation et à l’interprétation personnelle. Une invitation à regarder à travers l’objectif du photographe, mais aussi… À travers vos yeux.

Moments d’échanges avec les photographes exposés certains samedis du mois.

– Samedi 26 septembre à 11h30 : Rencontre avec le photographe Arié Botbol sur le travail de photojournaliste et présentation de son travail au sein de l’exposition.

Médiathèque Charles Nègre Pl du Lieutenant Georges Maurel, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497055930 https://www.mediatheques.grasse.fr/le-reseau/la-source-mediatheque-charles-negre Réunissant plusieurs milliers d’œuvres de nombreuses institutions et musées, la Micro-Folie donne accès à des contenus interactifs et numériques sur les beaux-arts, l’architecture, la culture scientifique et le spectacle vivant. Bus : lignes A, B, C, 5, 6 et 20 – Arrêt Grasse centre-ville.

Exposition collective

© Service Bibliothèque & Médiathèques – Photographies de Arié Botbol, Mustapha Chekaf, Patricia Houin, Bruno Lasnier, Jérémie Mazet, Charles Negre, Marion Péhée et Caterina Suzzi