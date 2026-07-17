Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame du Puy · Grasse
Informations pratiques
Au sommet du clocher ! Dimanche 20 septembre, 17h00 Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes
Limité à 8 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Grimpez au sommet du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Puy et admirez les toits du centre historique et le paysage de la ville.
Rendez-vous : devant la cathédrale
Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.
Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493361103 https://paroisse-grasse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}] Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».
Grimpez au sommet du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Puy et admirez les toits du centre historique et le paysage de la ville.
© Ville de Grasse
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