Au son du hautbois Salle Molière Lyon 5e Arrondissement
Au son du hautbois Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 19 mai 2026.
Lyon 5e Arrondissement
Au son du hautbois
Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône
Tarif : 10 – 10 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Après Mozart et son contemporain tchèque Družecký, Anna Štrbová nous transporte au XXe siècle avec les Anglais Moeran et Arnold, qui restent fidèles à un langage souriant et mélodieux, loin des avant-gardes de leur temps.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95
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English :
After Mozart and his Czech contemporary Dru?ecký, Anna ?trbová transports us to the 20th century with the Englishmen Moeran and Arnold, who remain faithful to a smiling, melodious language, far removed from the avant-gardes of their time.
L’événement Au son du hautbois Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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