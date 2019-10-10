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Au son du hautbois Salle Molière Lyon 5e Arrondissement

Au son du hautbois Salle Molière Lyon 5e Arrondissement mardi 19 mai 2026.

Lieu : Salle Molière

Adresse : 18 quai de Bondy

Ville : 69005 Lyon 5e Arrondissement

Département : Rhône

Début : 2026-05-19T20:00:00

Fin : 2026-05-19T

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 19

Lyon 5e Arrondissement

Au son du hautbois

Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 – 10 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Après Mozart et son contemporain tchèque Družecký, Anna Štrbová nous transporte au XXe siècle avec les Anglais Moeran et Arnold, qui restent fidèles à un langage souriant et mélodieux, loin des avant-gardes de leur temps.
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Salle Molière 18 quai de Bondy Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 

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English :

After Mozart and his Czech contemporary Dru?ecký, Anna ?trbová transports us to the 20th century with the Englishmen Moeran and Arnold, who remain faithful to a smiling, melodious language, far removed from the avant-gardes of their time.

L’événement Au son du hautbois Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme

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