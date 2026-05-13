Au Studio, place au dessin !, Musée du Louvre et jardin des Tuileries, Paris

Au Studio, place au dessin ! Samedi 23 mai, 18h30 Musée du Louvre et jardin des Tuileries Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Conte illustré : le jeune dessinateur

Les oeuvres du musée ont bien des histoires à raconter ! Petits et grands se laissent emporter par un butaï, théâtre d’images japonais et découvrent l’histoire de Quentin, jeune apprenti peintre, amoureux fou du dessin, aux rêves de grandeur…

Avec les conteuses du musée

Durée : 20 minutes, à 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30

Copie conforme

A l’aide d’une table lumineuse, à la manière des jeunes artistes qui venaient copier les chefs-d’œuvre du Louvre au cœur des salles d’exposition, trace le contour des formes pour un dessin plus vrai que nature !

En autonomie ⁄ En continu

Les superpouvoirs du dessin

À partir de fiches d’activités proposées, choisissez les outils mis à disposition, expérimentez leurs effets graphiques et découvrez les superpouvoirs du dessin.

En autonomie ⁄ En continu

Musée du Louvre et jardin des Tuileries Place du carrousel, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0140205050 https://www.louvre.fr Le musée présente l’art de l’Occident du Moyen Âge à 1848, ainsi que les civilisations qui l’ont précédé et influencé. Ses œuvres sont réparties en huit départements : antiquités orientales, antiquités égyptiennes, antiquités grecques, étrusques et romaines, et depuis la fin de l’antiquité, arts de l’Islam, peinture, sculpture, objets d’art et arts graphiques. A ces départements, s’ajoute une section histoire du Louvre, mettant en valeur le patrimoine architecturale et historique du bâtiment et une direction en charge des jardins et des œuvres qui y sont présentées. Métro : Concorde (lignes 1, 8 & 12), Tuileries (ligne 1), Pyramides (lignes 7 & 14) et Palais-Royal-musée du Louvre (lignes 1 et 7) / RER C Musée d’Orsay (traverser la Seine par la passerelle Léopold Sédar Senghor) Bus : lignes 24, 48, 69 et 81 Vélib : 2 rue Cambon, 2 rue d’Alger, 5 rue de l’Échelle, 165 rue Saint-Honoré et Quai Anatole-France (rive gauche)

Conte et ateliers autour du dessin

©Musée du Louvre