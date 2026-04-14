Au temps de Camille Claudel. être sculptrice à Paris, Musée des beaux-arts, Tours

Au temps de Camille Claudel. être sculptrice à Paris Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

Souvent célébrée comme une figure unique, Camille Claudel n’est pourtant pas la seule femme sculptrice de son temps. Autour de 1900, de nombreuses artistes ont suivi la même voie, surmontant les obstacles liés à leur condition pour s’imposer dans un milieu dominé par les hommes. L’exposition rend hommage à une vingtaine de créatrices majeures : Charlotte Besnard, Marie Cazin, Jessie Lipscomb, Agnès de Frumerie, Anna Bass, Jane Poupelet… Amies, rivales ou héritières, elles ont partagé l’énergie créatrice de Claudel. Près de 90 œuvres – sculptures, portraits, photographies, correspondances – redonnent vie à ce foyer artistique féminin, du Paris cosmopolite des années 1880 jusqu’en 1913. L’exposition éclaire leurs formations, leurs stratégies pour se faire une place et leurs liens avec Camille Claudel et l’atelier de Rodin.

Exposition coproduite par le musée Camille Claudel, le musée des Beaux-Arts de Tours et le musée de Pont-Aven.

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://mba.tours.fr Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais de l’archevêché, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une exceptionnelle collection de Primitifs italiens et de peinture française du XVIIIe siècle, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent les peintures de Mantegna mais aussi Rubens, Rembrandt, Le Sueur et Philippe de Champaigne, Nattier, Lemoyne, Boucher, Perronneau… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces œuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle est représentée par Belly, Chassériau, Delacroix, Bastien-Lepage, Cazin, Gervex, Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner. La sculpture compte Rodin, Bourdelle, Gaumont, Sicard

La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe Asse, Calder, Davidson, Debré, Denis, Zao Wou-ki…. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin