Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord, Gare de l’Est, Paris

Informations pratiques

Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord Samedi 19 septembre, 13h00 Gare de l’Est

Parvis de la Gare de l’Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

La musique fait partie du patrimoine culturel de tout un pays. L’orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord de celui de la SNCF. Fortement ancré dans le 10ème, c’est donc tout naturellement que nous offrons ce concert sous cette belle verrière de la Gare du Nord pour égayer l’attente des passagers, tous les ans plus nombreux à s’arrêter et nous écouter. Un vrai régal pour nous et pour tout ce chaleureux public !

Gare de l’Est Place du 11 novembre 1918 75010 Paris Paris 75010 Quartier Saint-Vincent-de-Paul Île-de-France https://www.sncf.com/fr https://patrimoine.sncf.com/ Métro ligne 4,5,7. Bus 31,32,35,39,46,54,56,91. Parking Gare de l’Est. Ligne P

Concert par l’orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord

©ohcf