Auberge du Goulet Repas Dansant Pernes-lès-Boulogne
Auberge du Goulet Repas Dansant Pernes-lès-Boulogne mercredi 24 juin 2026.
Pernes-lès-Boulogne
Auberge du Goulet Repas Dansant
Auberge du Goulet 43 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
L’Auberge du Goulet met à disposition 3 salles de réception d’une capacité totale de 460 personnes (une salle de 300, une de 90, une de 70 personnes) pour événements: communion, mariage, baptême …
Vous pouvez également venir vous restaurer le midi où le chef vous cuisinera des produits frais et locaux. .
Auberge du Goulet 43 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 33 19
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English :
L’événement Auberge du Goulet Repas Dansant Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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