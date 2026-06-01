Pernes-lès-Boulogne

Auberge du Goulet Repas Dansant

Auberge du Goulet 43 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

L’Auberge du Goulet met à disposition 3 salles de réception d’une capacité totale de 460 personnes (une salle de 300, une de 90, une de 70 personnes) pour événements: communion, mariage, baptême …

Vous pouvez également venir vous restaurer le midi où le chef vous cuisinera des produits frais et locaux. .

Auberge du Goulet 43 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 33 19

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English :

L’événement Auberge du Goulet Repas Dansant Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale