AUBRAC EXPRESS, UNE LIGNE DE VIE PAR LA CIE GÉRARD GÉRARD Béziers samedi 12 décembre 2026.

Béziers

AUBRAC EXPRESS, UNE LIGNE DE VIE PAR LA CIE GÉRARD GÉRARD

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Théâtre, musique et images racontent l’histoire de la mythique ligne de l’Aubrac, entre Béziers et Neussargues

Embarquez pour un voyage immersif sur la mythique ligne de l’Aubrac, qui relie Béziers à Neussargues. Entre théâtre, musique et projections, ce spectacle documentaire retrace l’histoire de l’une des plus belles lignes ferroviaires d’Europe. Nourrie de rencontres et de témoignages recueillis sur le terrain, cette création célèbre un patrimoine vivant et une aventure humaine hors du commun. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : AUBRAC EXPRESS, UNE LIGNE DE VIE PAR LA CIE GÉRARD GÉRARD

Theater, music, and visuals tell the story of the legendary Aubrac Line, between Béziers and Neussargues

L’événement AUBRAC EXPRESS, UNE LIGNE DE VIE PAR LA CIE GÉRARD GÉRARD Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34