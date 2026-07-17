Audience au palais, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Audience au palais Samedi 19 septembre, 15h30 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.

© Ministère de la justice