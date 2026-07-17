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Audience au palais, Palais de Justice, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice · Grasse

Audience au palais, Palais de Justice, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de Justice
Adresse
37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Audience au palais Samedi 19 septembre, 15h30 Palais de Justice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.

Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.

© Ministère de la justice

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