AGENDA · Grasse
Audience au palais, Palais de Justice, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice · Grasse
Informations pratiques
Audience au palais Samedi 19 septembre, 15h30 Palais de Justice Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.
Palais de Justice 37 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Reconstitution d’un procès pénal dans un bâtiment exceptionnel d’architecture contemporaine.
© Ministère de la justice
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