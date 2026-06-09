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AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon

AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 20 Pl. Saint-Jean

Ville : 49310 Lys-Haut-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 4.5 4.5 6.5

Lys-Haut-Layon

AUDIODESCRIPTION c’est quoi ?

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir l’audiodescription grâce au travail réalisé par un professionnel avec les élèves de la classe CHAC du collège de la Vallée du Lys sur le film LE CHANT DES FORETS. En partenariat avec la fondation VISIO de Bouchemaine et le Crédit Mutuel de Lys Haut Layon.   .

20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97  lecinefilvihiers@gmail.com

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English :

L’événement AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais

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