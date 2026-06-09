AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon
AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon vendredi 12 juin 2026.
Lys-Haut-Layon
AUDIODESCRIPTION c’est quoi ?
20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir l’audiodescription grâce au travail réalisé par un professionnel avec les élèves de la classe CHAC du collège de la Vallée du Lys sur le film LE CHANT DES FORETS. En partenariat avec la fondation VISIO de Bouchemaine et le Crédit Mutuel de Lys Haut Layon. .
20 Pl. Saint-Jean Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
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English :
L’événement AUDIODESCRIPTION c’est quoi ? Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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