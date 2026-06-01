Audition autour de l’orgue Église Clairvaux-les-Lacs
Audition autour de l’orgue Église Clairvaux-les-Lacs dimanche 21 juin 2026.
Clairvaux-les-Lacs
Audition autour de l’orgue
Église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Audition à l’église de Clairvaux-les-Lacs le 21 juin à 17h autour de l’orgue.
Entrée libre, participation aux frais. .
Église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05
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English : Audition autour de l’orgue
L’événement Audition autour de l’orgue Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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