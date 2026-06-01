Audition autour de l’orgue Église Clairvaux-les-Lacs

Clairvaux-les-Lacs

Audition autour de l’orgue

Église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Audition à l’église de Clairvaux-les-Lacs le 21 juin à 17h autour de l’orgue.

Entrée libre, participation aux frais. .

Église 2 Rue Traversière Clairvaux-les-Lacs 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

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English : Audition autour de l’orgue

L’événement Audition autour de l’orgue Clairvaux-les-Lacs a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE