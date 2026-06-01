Audition classe de percussions Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre jeudi 25 juin 2026.

Tonnerre

Audition classe de percussions

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Participation des élèves de la classe de percussions du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.

Entrée gratuite ouvert à tous dans la limite des places disponibles. .

Cité éducative et artistique du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 86 11 contact@ccltb.fr

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English : Audition classe de percussions

L’événement Audition classe de percussions Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois