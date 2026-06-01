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Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Cité Educative et Artistique du Tonnerrois Tonnerre

Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Cité Educative et Artistique du Tonnerrois Tonnerre mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Cité Educative et Artistique du Tonnerrois

Adresse : 6 Rue du Professeur Abel Minard

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tonnerre

Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois

Cité Educative et Artistique
du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Venez découvrir les enseignements dispensés dans le cadre du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.
Entrée gratuite ouvert à tous.   .

Cité Educative et Artistique
du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26  conservatoire@ccltb.fr

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English : Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois

L’événement Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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