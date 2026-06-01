Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Cité Educative et Artistique du Tonnerrois Tonnerre mercredi 24 juin 2026.

Tonnerre

Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois

Cité Educative et Artistique

du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Venez découvrir les enseignements dispensés dans le cadre du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.

Entrée gratuite ouvert à tous. .

Cité Educative et Artistique

du Tonnerrois 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 conservatoire@ccltb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois

L’événement Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois