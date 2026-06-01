Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Conservatoire de Tonnerre Tonnerre mercredi 24 juin 2026.

Tonnerre

Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois

Conservatoire de Tonnerre 6 rue du professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Mercredi 24 juin 16h-19h

Venez découvrir les enseignements dispensés dans le cadre du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.

Entrée gratuite ouvert à tous. .

Conservatoire de Tonnerre 6 rue du professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26

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English : Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois

L’événement Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois