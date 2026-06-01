Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Conservatoire de Tonnerre Tonnerre
Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Conservatoire de Tonnerre Tonnerre mercredi 24 juin 2026.
Tonnerre
Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois
Conservatoire de Tonnerre 6 rue du professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Mercredi 24 juin 16h-19h
Venez découvrir les enseignements dispensés dans le cadre du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.
Entrée gratuite ouvert à tous. .
Conservatoire de Tonnerre 6 rue du professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois
L’événement Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- Tonnerre Cité de Légendes Tonnerre 18 juin 2026
- 1492, un voyage musical Festival La Reverdie 2026 Eglise Notre-Dame Tonnerre 20 juin 2026
- Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre 20 juin 2026
- Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Cité Educative et Artistique du Tonnerrois Tonnerre 24 juin 2026
- Audition classe de percussions Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre 25 juin 2026