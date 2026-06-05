Audition croisée : Basson / Hautbois Centre Paris Anim’ Arras PARIS

Les élèves des classes d’Anaïs Reyes et Guillaume Pierlot vous invitent à leur audition. En partenariat avec le Centre Paris Anim’Arras.

PROGRAMME

Petite valse de D. WalterRigaudon de Gottfried Kirchhoff

Menuets de Bach

Kleiner Walzer de Brian Bonsor

Marche de Louis Ernesto Köhler

Nachdenklich de Hermann Regner

Le basson de Gustavo de Pascal Proust

Thème de T. Latour

Les Korrigans de Georges Boulestreau

Concerto pour hautbois de A. Marcello 1er mvt

A peaceful piece et A little waltz de Gordon Jacob

Concerto pour hautbois en FaM 2ème mvt Siciliano

Tambourin et Gavotte de François Joseph Gossec

Haendel sonate en Sol m1er et 2ème mvt

Menuet de Pierre Lantier

Pianiste accompagnateur : Karine Selo

Audition croisée Basson / Hautbois portée par les classes de Anaïs Reyes et Guillaume Pierlot.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



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