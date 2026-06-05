Audition croisée : Basson / Hautbois Centre Paris Anim’ Arras PARIS
Audition croisée : Basson / Hautbois Centre Paris Anim’ Arras PARIS samedi 6 juin 2026.
Les élèves des classes d’Anaïs Reyes et Guillaume Pierlot vous invitent à leur audition. En partenariat avec le Centre Paris Anim’Arras.
PROGRAMME
Petite valse de D. WalterRigaudon de Gottfried Kirchhoff
Menuets de Bach
Kleiner Walzer de Brian Bonsor
Marche de Louis Ernesto Köhler
Nachdenklich de Hermann Regner
Le basson de Gustavo de Pascal Proust
Thème de T. Latour
Les Korrigans de Georges Boulestreau
Concerto pour hautbois de A. Marcello 1er mvt
A peaceful piece et A little waltz de Gordon Jacob
Concerto pour hautbois en FaM 2ème mvt Siciliano
Tambourin et Gavotte de François Joseph Gossec
Haendel sonate en Sol m1er et 2ème mvt
Menuet de Pierre Lantier
Pianiste accompagnateur : Karine Selo
Audition croisée Basson / Hautbois portée par les classes de Anaïs Reyes et Guillaume Pierlot.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
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