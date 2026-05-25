Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone) vous convient à leur audition croisée sur le thème : « Le bonheur, comment ça va ? », thème de cette onzième édition du Festival Quartier du Livre

Cette audition croisée s’inscrit dans le cadre du Festival Quartier du Livre avec les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone).
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr


Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)