AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 28 mai 2026.
Les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone) vous convient à leur audition croisée sur le thème : « Le bonheur, comment ça va ? », thème de cette onzième édition du Festival Quartier du Livre
Cette audition croisée s’inscrit dans le cadre du Festival Quartier du Livre avec les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone).
Le jeudi 28 mai 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-28T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T19:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr
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