AUDITION CROISÉE CLARINETTE ET SAXOPHONE Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone) vous convient à leur audition croisée sur le thème : « Le bonheur, comment ça va ? », thème de cette onzième édition du Festival Quartier du Livre

Cette audition croisée s’inscrit dans le cadre du Festival Quartier du Livre avec les classes de Frédérique Moine (Clarinette) et de Dorota Samsel (Saxophone).

Le jeudi 28 mai 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-28T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T18:30:00+02:00_2026-05-28T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr



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