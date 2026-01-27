Audition cuivres et percussion

Auditorium Pierre Martin Conservatoire Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04 19:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Cuivres et Percussions s’animent sous les doigts des élèves du Conservatoire Elie Dupont, qui explorent un repertoire varié et imaginé par leurs professeurs. Leur interprétation met en lumière la diversité sonore de ces instruments, entre la résonnance enveloppante des cuivres et l’énergie rythimque des percussions.

Entrée libre. .

Auditorium Pierre Martin Conservatoire Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Audition cuivres et percussion

L’événement Audition cuivres et percussion Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS