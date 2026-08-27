Audition de classe : Le son des cordes Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Informations pratiques

Les élèves du département Cordes du conservatoire du 9ᵉ arrondissement se produiront en audition à l’Auditorium et en Salle 43, tout au long de l’année. Ces présentations réuniront les jeunes instrumentistes des classes d’alto, contrebasse, violon et violoncelle, accompagnés au piano par Gaspard Martin. Encadrés par l’équipe pédagogique du département, les élèves partageront le fruit de leur travail dans un cadre bienveillant, propice à l’écoute et à la progression. Une belle occasion d’apprécier la diversité des timbres et des répertoires abordés en cours.

Classes de : Rémi Sagot (contrebasse), Éloïse Renard (Violon), Axel Benedetti (alto), Stephan Soeder (violoncelle), Frédéric Lubiatto (violoncelle), Barbara Mouton Jamet (violon).

Accompagnateur: Gaspard Martin

Samedi 17 octobre, 15h30, Auditorium

Samedi 21 novembre, 15h30, Salle 43

Samedi 6 février, 15h30, Salle 43

Mardi 9 mars, 19h, Salle 43

Samedi 13 mars, 15h30, Salle 43

Samedi 24 avril, 15h30, Salle 43

Samedi 22 mai, 15h30, Salle 43

Samedi 19 juin, 15h30, Salle 43

Une audition collective pour faire résonner les cordes du conservatoire.

Le samedi 19 juin 2027

de 15h30 à 17h30

Le samedi 22 mai 2027

de 15h30 à 17h30

Le samedi 24 avril 2027

de 15h30 à 17h30

Le samedi 13 mars 2027

de 15h30 à 17h30

Le mercredi 10 mars 2027

de 15h30 à 17h30

Le samedi 06 février 2027

de 15h30 à 17h30

Le samedi 21 novembre 2026

de 15h30 à 17h30

Le samedi 17 octobre 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T18:30:00+02:00

fin : 2027-06-19T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T15:30:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00;2026-11-21T15:30:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2027-02-06T15:30:00+02:00_2027-02-06T17:30:00+02:00;2027-03-10T15:30:00+02:00_2027-03-10T17:30:00+02:00;2027-03-13T15:30:00+02:00_2027-03-13T17:30:00+02:00;2027-04-24T15:30:00+02:00_2027-04-24T17:30:00+02:00;2027-05-22T15:30:00+02:00_2027-05-22T17:30:00+02:00;2027-06-19T15:30:00+02:00_2027-06-19T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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