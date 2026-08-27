UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Audition de classe : Le son des cordes Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

samedi 17 octobre 2026 · Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger · PARIS

Audition de classe : Le son des cordes Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 19 juin 2027
Lieu
Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger
Adresse
17 Rue de Rochechouart
Ville
75009 PARIS
Département
Paris

Les élèves du département Cordes du conservatoire du 9ᵉ arrondissement se produiront en audition à l’Auditorium et en Salle 43, tout au long de l’année. Ces présentations réuniront les jeunes instrumentistes des classes d’alto, contrebasse, violon et violoncelle, accompagnés au piano par Gaspard Martin. Encadrés par l’équipe pédagogique du département, les élèves partageront le fruit de leur travail dans un cadre bienveillant, propice à l’écoute et à la progression. Une belle occasion d’apprécier la diversité des timbres et des répertoires abordés en cours.

Classes de : Rémi Sagot (contrebasse), Éloïse Renard (Violon), Axel Benedetti (alto), Stephan Soeder (violoncelle), Frédéric Lubiatto (violoncelle), Barbara Mouton Jamet (violon).

Accompagnateur: Gaspard Martin

  • Samedi 17 octobre, 15h30, Auditorium
  • Samedi 21 novembre, 15h30, Salle 43
  • Samedi 6 février, 15h30, Salle 43
  • Mardi 9 mars, 19h, Salle 43
  • Samedi 13 mars, 15h30, Salle 43
  • Samedi 24 avril, 15h30, Salle 43
  • Samedi 22 mai, 15h30, Salle 43
  • Samedi 19 juin, 15h30, Salle 43

Une audition collective pour faire résonner les cordes du conservatoire.
Le samedi 19 juin 2027
de 15h30 à 17h30
Le samedi 22 mai 2027
de 15h30 à 17h30
Le samedi 24 avril 2027
de 15h30 à 17h30
Le samedi 13 mars 2027
de 15h30 à 17h30
Le mercredi 10 mars 2027
de 15h30 à 17h30
Le samedi 06 février 2027
de 15h30 à 17h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 17 octobre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T18:30:00+02:00
fin : 2027-06-19T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T15:30:00+02:00_2026-10-17T17:30:00+02:00;2026-11-21T15:30:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2027-02-06T15:30:00+02:00_2027-02-06T17:30:00+02:00;2027-03-10T15:30:00+02:00_2027-03-10T17:30:00+02:00;2027-03-13T15:30:00+02:00_2027-03-13T17:30:00+02:00;2027-04-24T15:30:00+02:00_2027-04-24T17:30:00+02:00;2027-05-22T15:30:00+02:00_2027-05-22T17:30:00+02:00;2027-06-19T15:30:00+02:00_2027-06-19T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart  75009 PARIS
+33144538686


Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)