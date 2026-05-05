Audition de classe : violon, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Audition de classe : violon 20 mai et 17 juin Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:40:00+02:00

Fin : 2026-06-17T13:00:00+02:00 – 2026-06-17T13:40:00+02:00

Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières 10 rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}]

La classe de violon de Sarah Degraeve vous invite à un moment musical. Audition de classe violon