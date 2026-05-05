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Audition de classe : violon, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Audition de classe : violon, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières

Audition de classe : violon, Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières, Charleville-Mézières mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire - Site de Charleville-Mézières

Adresse : 10 rue Madame de Sévigné, 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

Audition de classe : violon 20 mai et 17 juin Auditorium du Conservatoire – Site de Charleville-Mézières Ardennes

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:00:00+02:00 – 2026-05-20T13:40:00+02:00
Fin : 2026-06-17T13:00:00+02:00 – 2026-06-17T13:40:00+02:00

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La classe de violon de Sarah Degraeve vous invite à un moment musical. Audition de classe violon

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