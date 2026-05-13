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Audition des élèves de l’école de musqiue Saint-Maixent-l’École

Audition des élèves de l’école de musqiue Saint-Maixent-l’École

Audition des élèves de l’école de musqiue Saint-Maixent-l’École vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 60 Avenue Gambetta

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Audition des élèves de l’école de musqiue

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le concert audition de fin d’année donne l’occasion à tous les élèves de montrer leurs talents. Ce moment est devenu au fil des années un rendez-vous attendu, toujours dans la convivialité.   .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@musiquestmaixent.fr

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English : Audition des élèves de l’école de musqiue

L’événement Audition des élèves de l’école de musqiue Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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