Audition des élèves de l’École Municipale de Musique, Mairie, Lezennes

Audition des élèves de l’École Municipale de Musique Jeudi 26 mars, 18h30 Mairie Nord

Entrée libre

Début : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T18:30:00+01:00 – 2026-03-26T20:00:00+01:00

Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France

Saxophone, trompette, flûte, guitare et clarinette.

Visuel : Canva