Audition des élèves de l’École Municipale de Musique, Mairie, Lezennes

Audition des élèves de l’École Municipale de Musique Jeudi 26 mars, 18h30 Mairie Nord
Entrée libre
Mairie 1, place de la République 59260 Lezennes Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France
Saxophone, trompette, flûte, guitare et clarinette.
