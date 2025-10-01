Informations pratiques

Pontarlier

Audition formation musicale

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Organisée par le conservatoire Elie Dupont.

Cet événement réunit les élèves de formation musicale et l’orchestre adulte d’Antoine SALVI. Un moment de partage qui célèbre le travail des musiciens du Conservatoire et leur passion pour la musique.

Entrée libre. .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Audition formation musicale

L’événement Audition formation musicale Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS