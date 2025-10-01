Audition formation musicale Pontarlier
mercredi 1 juillet 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Audition formation musicale
Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Organisée par le conservatoire Elie Dupont.
Cet événement réunit les élèves de formation musicale et l’orchestre adulte d’Antoine SALVI. Un moment de partage qui célèbre le travail des musiciens du Conservatoire et leur passion pour la musique.
Entrée libre. .
Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
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English : Audition formation musicale
L’événement Audition formation musicale Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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