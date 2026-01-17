Audition guitare

Auditorium P. Martin Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Organisé par le conservatoire Elie Dupont.

Une exploration de la guitare en ensemble, accompagnée par les classes de chant, violoncelle, flûte ou encore piano du Conservatoire Élie Dupont. Au programme, un répertoire varié interprété par les musiciens et choisi par leur professeur, M. Lucas Maiorani. .

Auditorium P. Martin Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

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English : Audition guitare

L’événement Audition guitare Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS