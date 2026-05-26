Audition musicale de l’école Serge Duval Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Audition musicale de l’école Serge Duval

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les élèves de l’école de musique Serge Duval célèbrent la fin de l’année par une audition réunissant les élèves des différentes classes et de tous niveaux piano, clavier et accordéon. Venez les encourager ! Concert suivi d’un verre de l’amitié.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Audition musicale de l’école Serge Duval

L’événement Audition musicale de l’école Serge Duval Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche