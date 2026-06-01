Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire
Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire samedi 27 juin 2026.
Belleville-sur-Loire
Auditions de fin d’année
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.
Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année. .
14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org
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English :
Come and listen to the students of the Academy of Music and Arts at their end-of-year auditions.
L’événement Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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