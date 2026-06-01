Belleville-sur-Loire

Auditions de fin d’année

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année. .

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82 diffusion@acdmusique.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to the students of the Academy of Music and Arts at their end-of-year auditions.

L’événement Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois