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Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire

Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire

Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire samedi 27 juin 2026.

Adresse : 14 Rue de Beaumont

Ville : 18240 Belleville-sur-Loire

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Belleville-sur-Loire

Auditions de fin d’année

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.
Venez nombreux écouter les élèves de l’Académie de musique et d’Arts à l’occasion des auditions de fin d’année.   .

14 Rue de Beaumont Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 65 82  diffusion@acdmusique.org

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English :

Come and listen to the students of the Academy of Music and Arts at their end-of-year auditions.

L’événement Auditions de fin d’année Belleville-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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