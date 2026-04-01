Cernoy-en-Berry

Auditions de l’école de musique

2 Rue de Concressault Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez encourager les jeunes talents de l’école de musique de Cernoy-en-Berry ! Rendez-vous le 18 avril à 15h30 à la salle des fêtes pour des auditions musicales ouvertes à tous. Entrée gratuite, ambiance conviviale et buvette sur place. Un beau moment à partager en musique !

L’école de musique de Cernoy-en-Berry vous invite à découvrir le talent de ses élèves lors des auditions de fin d’année, le samedi 18 avril à 15h30 à la salle des fêtes. Un après-midi placé sous le signe du partage et de la musique, où petits et grands monteront sur scène pour présenter le fruit de leur travail et de leur passion. Piano, chant, instruments à vent ou à cordes… il y en aura pour tous les goûts ! L’entrée est gratuite et ouverte à tous familles, amis, curieux ou mélomanes. Une buvette sera à votre disposition pour prolonger ce moment convivial. Venez nombreux applaudir et soutenir la relève musicale de notre territoire ! .

2 Rue de Concressault Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02 secretariat@cernoy-en-berry.fr

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English :

Come and support the young talents of the Cernoy-en-Berry music school! Join us on June 14 at 10:30 am at the Salle des Fêtes for musical auditions open to all. Free admission, friendly atmosphere and refreshments on site. A great time to be shared in music!

L’événement Auditions de l’école de musique Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX