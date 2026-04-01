Cernoy-en-Berry

Randonnées pédestres

2 Rue de Concressault Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 07:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Prenez le départ à Cernoy-en-Berry pour une belle journée de randonnée au grand air. Trois circuits panoramiques de 8,5 à 18 km vous attendent au départ de la mairie. Une sortie nature conviviale, à vivre entre amis ou en famille, pour marcher au rythme des paysages.

Envie de bouger, de respirer et de profiter des paysages ? Direction Cernoy-en-Berry pour une journée de randonnée placée sous le signe de la convivialité et de la nature.

Organisée par le comité d’animation, cette manifestation propose trois circuits panoramiques pour s’adapter à tous les profils de marcheurs 8,5 km, 13 km ou 18 km. Que vous soyez amateur de balade tranquille ou adepte de parcours plus sportifs, chacun pourra choisir son rythme et profiter d’un moment au grand air dans un cadre agréable.

Le départ se fera depuis la mairie, avec des créneaux horaires selon la distance choisie. Une belle occasion de découvrir Cernoy-en-Berry autrement, de partager un moment simple en famille ou entre amis, et de faire le plein de nature le temps d’une journée. 5 .

2 Rue de Concressault Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 47 02

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English :

Set off from Cernoy-en-Berry for a great day’s hiking in the fresh air. Three panoramic circuits ranging from 8.5 to 18 km await you, starting from the town hall. A friendly nature outing, with friends or family, to walk to the rhythm of the countryside.

L’événement Randonnées pédestres Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-11 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX