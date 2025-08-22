Circuit des Montagnes Cernoy-en-Berry Loiret

Circuit des Montagnes A pieds

Circuit des Montagnes Place de l’église 45360 Cernoy-en-Berry Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Un chemin creux ombragé vous mène aux vestiges du château de la Vaiserie, puis en longeant

la routerons aurez une belle vue sur le village et le bocage. Poursuivez à flanc de colline

jusqu’aux Montagnes d’où on découvre le pays fort à 180°. La descente vous fait retrouver la

Notre-Heure.

+33 2 38 31 24 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A shaded hollow path leads you to the vestiges of the castle of La Vaiserie, then by following

the road will have a beautiful view on the village and the bocage. Continue along the hillside

to the mountains from where you will discover the fortress at 180°. The descent makes you find the

Notre-He

Deutsch :

Ein schattiger Hohlweg führt Sie zu den Überresten des Schlosses La Vaiserie, dann entlang der

der Straße haben Sie einen schönen Blick auf das Dorf und die Bocage. Gehen Sie an der Flanke des Hügels weiter

bis zu den Montagnes, von wo aus Sie das Pays fort um 180° überblicken können. Der Abstieg

Italiano :

Un sentiero ombreggiato e incassato vi conduce ai resti del castello della Vaiserie, poi lungo la strada avrete una bella vista sul villaggio e sul bocage

la strada vi offrirà una bella vista sul villaggio e sul bocage. Proseguite lungo la collina fino alle

verso le montagne da cui si può vedere l

Español :

Un sendero sombreado y hundido le conducirá hasta los restos del castillo de la Vaiserie, después por la carretera tendrá una hermosa vista del pueblo y del bocage

el camino le ofrecerá una hermosa vista del pueblo y del bocage. Continúe por la ladera hasta

a las montañas desde donde podrá ver la

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire