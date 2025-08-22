Boucle 14 Dans le Loiret bocager Cernoy-en-Berry Loiret
Boucle 14 Dans le Loiret bocager place de l’église 45360 Cernoy-en-Berry Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 130 Distance : 32000.0 Tarif :
C’est un Loiret totalement à part qui attend ici les cyclistes. Un Loiret champêtre et rural qui, dans cette région de l’extrême sud-est du département dénommée le Pays Fort, offre de superbes panoramas sur les collines du Cher et du Sancerrois.
https://www.terresdeloireetcanaux.com/ +33 2 38 31 24 51
English : The farmland of the Loiret
A whole new side of the Loiret awaits cyclists, a rural idyll in the far south-east of the department, in the ‘Pays Fort’ region. This region boasts spectacular views over the hills of Cher and Sancerre.
Deutsch : In der Bocage des Loiret
Den Radler erwartet hier ein ganz anderes Loiret: Es ist ländlich geprägt und bietet in dieser Region namens Pays Fort im äußersten Südosten des Départements schöne Ausblicke auf die Hügel des Cher und des Gebiets Sancerre.
Italiano :
Questo è un Loiret completamente diverso dagli altri. Un Loiret rurale che, all’estremo sud-est del dipartimento noto come Pays Fort, offre superbe viste panoramiche sulle colline dello Cher e del Sancerrois.
Español :
El Loiret que nos descubre este recorrido es totalmente distinto al que los ciclistas esperan encontrar a su paso. Es un Loiret campestre y rural que, desde esta región situada en el extremo sudeste del departamento conocido como Pays-Fort.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire