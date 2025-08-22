Circuit du tour du bourg Cernoy-en-Berry Loiret

Circuit du tour du bourg A pieds

Circuit du tour du bourg Place de l’église 45360 Cernoy-en-Berry Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 8900.0 Tarif :

De la place présentant les différents styles de construction de la région, vous partirez faire letour du village, une alternance de chemins creux, de lieux insolites, d’espaces boisés et de

diverses vues.

+33 2 38 31 24 51

English :

From the square presenting the different building styles of the region, you will go around the village

the village, alternating between sunken paths, unusual places, wooded areas and

and various views.

Deutsch :

Vom Platz, der die verschiedenen Baustile der Region vorstellt, machen Sie sich auf den Weg zum

rund um das Dorf, wo sich Hohlwege, ungewöhnliche Orte, Waldgebiete und Aussichten abwechseln

verschiedene Aussichten.

Italiano :

Dalla piazza, che mostra i diversi stili costruttivi della regione, si parte per la visita del paese

del villaggio, alternando sentieri incassati, luoghi insoliti, aree boschive e

e vari punti di vista.

Español :

Desde la plaza, que muestra los diferentes estilos de construcción de la región, se realiza un recorrido por el pueblo

el pueblo, alternando caminos hundidos, lugares insólitos, zonas arboladas y

y diversas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire