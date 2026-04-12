Cernoy-en-Berry

Brocante et marché du terroir

Place de l’Église Cernoy-en-Berry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Le 8 mai, le bourg s’anime avec sa brocante et son marché. Entre chine, exposition de voitures anciennes et démonstration de modélisme, la journée s’annonce conviviale et animée. Sur place, barbecue et frites viendront compléter ce rendez-vous gourmand et festif.

Le 8 mai, prenez la direction du bourg pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Entre la brocante et le marché, chacun pourra flâner au gré des stands, dénicher quelques trésors, faire de bonnes affaires ou simplement profiter de l’ambiance animée du village. Cette belle journée sera aussi rythmée par une exposition de voitures anciennes, idéale pour les amateurs de belles mécaniques, ainsi qu’une démonstration de modélisme qui devrait éveiller la curiosité des petits comme des grands.

Et parce qu’une sortie réussie passe aussi par le plaisir de se retrouver autour de bonnes choses, barbecue et frites seront proposés sur place. Un rendez-vous chaleureux et festif, parfait pour profiter du 8 mai en famille ou entre amis. .

Place de l’Église Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 84 01 99 25

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English :

On May 8, the town comes alive with its flea market and market. From flea markets to vintage car shows and model-making demonstrations, the day promises to be a lively and convivial affair. On-site barbecues and French fries will round off this festive, gourmet event.

L’événement Brocante et marché du terroir Cernoy-en-Berry a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX