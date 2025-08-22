Circuit de La Notre Heure Cernoy-en-Berry Loiret

Circuit de La Notre Heure A pieds

Circuit de La Notre Heure Place de l’église 45360 Cernoy-en-Berry Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 135 Distance : 8600.0 Tarif :

Cette randonnée est sans difficulté avec des paysages variés, plaines agricoles, sous-bois et vues

sur la Notre-Heure. La première partie offre une vue magnifique sur la vallée et le bocage.

+33 2 38 31 24 51

English :

This hike is without difficulty with varied landscapes, agricultural plains, undergrowth and views

on the Notre-Heure. The first part offers a magnificent view of the valley and the bocage.

Deutsch :

Diese Wanderung ist nicht schwierig und bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Ebenen, Unterholz und Ausblicken

auf La Notre-Heure. Der erste Teil bietet einen herrlichen Blick auf das Tal und die Heckenlandschaft.

Italiano :

Si tratta di una passeggiata facile con paesaggi variegati, pianure agricole, sottobosco e vista su Notre-Heure

di Notre-Heure. La prima parte offre una magnifica vista sulla valle e sul bocage.

Español :

Se trata de un paseo fácil con paisajes variados, llanuras agrícolas, maleza y vistas

de Notre-Heure. La primera parte ofrece una magnífica vista del valle y del bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire