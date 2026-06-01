Auditions ouvertes à tous Mussidan
Auditions ouvertes à tous Mussidan samedi 27 juin 2026.
Mussidan
Auditions ouvertes à tous
Musée Mussidan Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Auditions de l’école de musique à 9h30, espace Aliénor d’Aquitaine
les élèves présentent des petits morceaux, rencontre avec les professeurs, possibilité d’effectuer sa pré-inscription.
Tél 05 53 80 55 01.UMM .
Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55
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English : Auditions ouvertes à tous
L’événement Auditions ouvertes à tous Mussidan a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord
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