Mussidan

Auditions ouvertes à tous

Musée Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Auditions de l’école de musique à 9h30, espace Aliénor d’Aquitaine

les élèves présentent des petits morceaux, rencontre avec les professeurs, possibilité d’effectuer sa pré-inscription.

Tél 05 53 80 55 01.UMM .

Musée Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 23 55

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English : Auditions ouvertes à tous

L’événement Auditions ouvertes à tous Mussidan a été mis à jour le 2026-06-04 par Vallée de l’Isle en Périgord