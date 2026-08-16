Informations pratiques

Amilly

auditions publiques académie baroque

1658 Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-25

auditions publiques académie baroque

Auditions publiques .

1658 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88

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English :

Public Auditions: Baroque Academy

L’événement auditions publiques académie baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS