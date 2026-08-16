AGENDA · Amilly
auditions publiques académie baroque Amilly
mardi 25 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
auditions publiques académie baroque
1658 Avenue d’Antibes Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-25
auditions publiques académie baroque
Auditions publiques .
1658 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88
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English :
Public Auditions: Baroque Academy
L’événement auditions publiques académie baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS
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