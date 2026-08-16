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auditions publiques académie baroque Amilly

mardi 25 août 2026 · Amilly

auditions publiques académie baroque Amilly

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1658 Avenue d'Antibes
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

auditions publiques académie baroque

1658 Avenue d’Antibes Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-25

auditions publiques académie baroque
Auditions publiques   .

1658 Avenue d’Antibes Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88 

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English :

Public Auditions: Baroque Academy

L’événement auditions publiques académie baroque Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS

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