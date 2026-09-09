Audrey Bonnet Sabine Garrigues Rien n’est su Le Quartz Brest
vendredi 20 novembre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Audrey Bonnet Sabine Garrigues Rien n’est su
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20 22:15:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21
Comment continuer à vivre quand l’impensable survient ? Audrey Bonnet porte au plateau le texte de Sabine Garrigues, écrit après la disparition de sa fille lors des attentats du Bataclan.
Né d’un geste d’écriture vital, ce récit en vers libres, sans ponctuation, mêle douleur, amour et tentative de reconstruction. Il dit la brutalité de la perte, mais aussi la nécessité de se réinventer malgré l’absence. Pour lui donner corps, la comédienne et metteuse en scène Audrey Bonnet réunit huit jeunes interprètes, issus de la même génération que la jeune femme disparue. Ensemble, ils portent une parole fragmentée, habitée par une même urgence. Grave et lumineux, le spectacle fait entendre cette langue à vif, où la mémoire devient un geste d’espoir.
Informations pratiques
A partir de 16 ans
Durée 1h45 estimée.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Audrey Bonnet Sabine Garrigues Rien n’est su Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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