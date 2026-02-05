Audrey Perrin – Je ne simule plus Le Bacchus Rennes 15 – 19 septembre Tarifs : 21€ et 15€

Spectacle déconseillé au -16 ans

Dans un monde où la ménopause fait rage et les bouffées de chaleur sont monnaie courante, une femme de 50 ans se lance dans une aventure hilarante pour redécouvrir son identité. Entre les défis du couple, l’art d’oser être soi-même et le plaisir indescriptible de ne plus simuler, je vous entraîne dans un voyage comique libérateur et déjanté.

Préparez-vous à rire aux éclats en explorant les joies et les peines de la maturité … sans tabous !

Bises,

Audrey

[https://youtu.be/Q6PjmLyWzZQ](https://youtu.be/Q6PjmLyWzZQ)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8164-audrey-perrin-je-ne-simule-plus-septembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



