Audrey Vernon, comment épouser un milliardaire 2 La Souterraine

Audrey Vernon, comment épouser un milliardaire 2

Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité. 15 ans après Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33ème fortune mondiale). Un anniversaire de mariage qui offre l’occasion de faire un point sur 15 ans de croissance des inégalités, du nombre de milliardaires et de leur influence dévastatrice.

Cocktail huppé, karaoké déjanté et bunker VIP plongez dans l’univers des 0,001% des plus riches, où les inégalités sont une fête et la planète une ligne de crédit. Un spectacle implacablement documenté qui décrypte les règles absurdes du monde des ultra-riches, dévoile la face cachée du bonheur occidental, permet de mieux comprendre les rouages d’une machine folle lancée à toute vitesse vers l’abîme d’un monde à +4°. .

