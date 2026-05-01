Les 60’s yéyé La Souterraine
Les 60’s yéyé La Souterraine lundi 25 mai 2026.
La Souterraine
Les 60’s yéyé
Place d’Armes La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 12:00:00
fin : 2026-05-25 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Fêtons les années 60 avec la communauté anglophone.
Bar, crêpes, danse, fish and chips, thé café shop, voitures vintage, tombola, démonstration de danse avec Danse avec Moi, performanche de Jim Mcclean, craft stalls, … Tout est prévu pour un retour dans le temps! .
Place d’Armes La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine contactel.biblio@gmail.com
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English : Les 60’s yéyé
L’événement Les 60’s yéyé La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays Sostranien
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