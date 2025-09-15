D’une valise à l’autre La Souterraine

D’une valise à l’autre

1 Avenue de la Liberté La Souterraine Creuse

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-12

2026-05-12

Un spectacle de marionnettes sans parole où il est permis d’imaginer et de rêver sans modération. Le rideau s’ouvre et un ballet de valises démarre. Les valises s’ouvrent et se referment pour nous transporter dans les univers de deux personnages. Leurs vies vont basculer et le voyage va s’imposer. Voyagez ! Voyager ? Un mot qui pour chacun d’entre nous a une signification différente.

Que l’on parte en vacances parce que l’on est éreinté du quotidien ou que l’on aille à l’autre bout du monde poussé par la force des choses. Peut-être au bout du chemin, la vie qui nous fait rêver nous attend ? Un voyage poétique pour marionnettes dans un univers de valises.

Durée 45 mn

Tout public, à partir de 6 ans .

