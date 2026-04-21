Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine
Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine vendredi 12 juin 2026.
La Souterraine
Braderie du Secours Populaire
rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Grande braderie, pour faire des affaires et soutenir une œuvre caritative. Toute la journée .
rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 96 68
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English : Braderie du Secours Populaire
L’événement Braderie du Secours Populaire La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme
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