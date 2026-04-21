Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine

La Souterraine

Braderie du Secours Populaire

rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Grande braderie, pour faire des affaires et soutenir une œuvre caritative. Toute la journée .

rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 96 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie du Secours Populaire

L’événement Braderie du Secours Populaire La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme