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Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine

Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine

Braderie du Secours Populaire rue Jules Ferry La Souterraine vendredi 12 juin 2026.

Lieu : rue Jules Ferry

Adresse : Local du Secours Populaire

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

La Souterraine

Braderie du Secours Populaire

rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Grande braderie, pour faire des affaires et soutenir une œuvre caritative. Toute la journée   .

rue Jules Ferry Local du Secours Populaire La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 96 68 

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English : Braderie du Secours Populaire

L’événement Braderie du Secours Populaire La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme

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