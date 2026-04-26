Thé anglais gourmand Bibliothèque anglaise La Souterraine

La Souterraine

Thé anglais gourmand

Bibliothèque anglaise 10 rue du Portail La Souterraine Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Venez nous rejoindre un mercredi après-midi dans notre Library Café récemment rénové où nous vous servons des thés anglais avec scones et confiture de 14h à 16h30. Dégustez un pot de thé rafraichissant servi avec du lait ou du citron accompagné d’un délicieux scone moelleux servi avec de la confiture, de la crème ou du beurre. Fixez un rendez-vous pour rencontrer vos amis et profiter d’une tradition anglaise. Nous sommes ouverts tous les mercredis après-midi pendant tout l’été. .

Bibliothèque anglaise 10 rue du Portail La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 57 62 librarianel.biblio@gmail.com

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English : Thé anglais gourmand

L’événement Thé anglais gourmand La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pays Sostranien