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Sing and shine La Souterraine

Sing and shine La Souterraine

Sing and shine La Souterraine samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Emile Parain

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Souterraine

Sing and shine

Place Emile Parain La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

La soirée où les élèves brillent! Leurs chants seront suivis par un concert du groupe pop-rock Zénow.
Buvette et petite restauration sur place.
Participation libre.   .

Place Emile Parain La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 91 77 99 

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English : Sing and shine

L’événement Sing and shine La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien

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