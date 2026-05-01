Sing and shine La Souterraine
Sing and shine La Souterraine samedi 23 mai 2026.
La Souterraine
Sing and shine
Place Emile Parain La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La soirée où les élèves brillent! Leurs chants seront suivis par un concert du groupe pop-rock Zénow.
Buvette et petite restauration sur place.
Participation libre. .
Place Emile Parain La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 91 77 99
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English : Sing and shine
L’événement Sing and shine La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien
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