La Souterraine

Sing and shine

Place Emile Parain La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La soirée où les élèves brillent! Leurs chants seront suivis par un concert du groupe pop-rock Zénow.

Buvette et petite restauration sur place.

Participation libre. .

Place Emile Parain La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 91 77 99

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English : Sing and shine

L’événement Sing and shine La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien