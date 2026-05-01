Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison Rue de Lavaud La Souterraine
Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison Rue de Lavaud La Souterraine jeudi 21 mai 2026.
La Souterraine
Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison
Rue de Lavaud 20 ROUTE DE LIMOGES La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Les oiseaux chantent, les arbres murmurent, mais que disent-ils? Un spectacle poétique, une narration morcelée courte et intense comme un chant d’oiseau.
Scolaires et tout public, pour les 0-3 ans. Durée 25 mn.. .
Rue de Lavaud 20 ROUTE DE LIMOGES La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 36 11
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English : Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison
L’événement Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien
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