Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison Rue de Lavaud La Souterraine

La Souterraine

Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison

Rue de Lavaud 20 ROUTE DE LIMOGES La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Les oiseaux chantent, les arbres murmurent, mais que disent-ils? Un spectacle poétique, une narration morcelée courte et intense comme un chant d’oiseau.

Scolaires et tout public, pour les 0-3 ans. Durée 25 mn.. .

Rue de Lavaud 20 ROUTE DE LIMOGES La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 36 11

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English : Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison

L’événement Coquelicontes, Nid de poule de Cécile Demaison La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien