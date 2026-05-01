La Souterraine

Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac

1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous surprendre par les jeux d’encres, acryliques, crayons et autres matières utilisées par Franck Léonard.

L’artiste vous offre un vrac de poésie et d’émotions à savourer entre les douceurs de l’épicerie.

Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13h et 15h à 19h, samedi de 9h à 13h .

1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 10 71 82

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English : Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac

L’événement Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien