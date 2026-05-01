Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine

Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine

Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine samedi 23 mai 2026.

Adresse : 1 Rue Alexandre Bétolaud

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

La Souterraine

Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac

1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-05-23

Laissez-vous surprendre par les jeux d’encres, acryliques, crayons et autres matières utilisées par Franck Léonard.
L’artiste vous offre un vrac de poésie et d’émotions à savourer entre les douceurs de l’épicerie.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13h et 15h à 19h, samedi de 9h à 13h   .

1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 10 71 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac

L’événement Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien

À voir aussi à La Souterraine (Creuse)