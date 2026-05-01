Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine
Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine samedi 23 mai 2026.
La Souterraine
Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac
1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous surprendre par les jeux d’encres, acryliques, crayons et autres matières utilisées par Franck Léonard.
L’artiste vous offre un vrac de poésie et d’émotions à savourer entre les douceurs de l’épicerie.
Ouverture du mardi au vendredi de 10h à 13h et 15h à 19h, samedi de 9h à 13h .
1 Rue Alexandre Bétolaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 10 71 82
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English : Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac
L’événement Franck Léonard, dessins en vrac à la Maison Margueritte vrac La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien
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