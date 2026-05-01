La Souterraine

Parcours de mémoire des martyrs de la Résistance

Place Amédée Lefaure La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Sur l’axe ferroviaire menant à Paris, La Souterraine a représenté un enjeu stratégique lors de l’occupation allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. Les combats menés par les groupes de Résistants et la répression assénée par les forces occupantes et la milice ont engendrés des souvenirs particulièrement douloureux.

Le comité de La Souterraine des Amis de la Résistance vous invitent à une visite historique des lieux de Résistance et de martyrs. Découvrez en leur compagnie les stèles érigées en souvenir du sacrifice des courageux combattants de l’ombre.

Déplacement en véhicule personnel sur les 8 sites de ce parcours mémoriel situés dans, et en périphérie de La Souterraine. .

Place Amédée Lefaure La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine amis.resistance23@gmail.com

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English : Parcours de mémoire des martyrs de la Résistance

L’événement Parcours de mémoire des martyrs de la Résistance La Souterraine a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Pays Sostranien