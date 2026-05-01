Concours du plus beau vélo fleuri et soirée DJ Avenue de la Liberté La Souterraine

La Souterraine

Concours du plus beau vélo fleuri et soirée DJ

Avenue de la Liberté Ancienne Mairie La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08 23:59:00

Date(s) :

2026-05-08

De 14h00 à 16h00 Préparation des vélos. Préparez votre vélo sur place avec vos propres décorations, ou venez avec votre monture décorée.

Défilé des vélos fleuris devant les 3 membres du jury de 16h à 17h. Concours gratuit. Inscriptions et renseignements

sur la page Facebook, par téléphone: Françoise 06.46.14.28.34, par mail comitedesfetes.lasouterraine@gmail.com, ou directement à notre stand dans la galerie de **Leclerc La Souterraine** le samedi 2 mai de 9h00 à 12h00

Buvette et restauration sur place, stand de pop corn de Florian et Lola, troc de plantes, château gonflable et jeux pour enfants.

Soirée DJ au Loft à partir de 18h, buvette et restauration sur place. Gratuit. .

Avenue de la Liberté Ancienne Mairie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 14 28 34

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English : Concours du plus beau vélo fleuri et soirée DJ

L’événement Concours du plus beau vélo fleuri et soirée DJ La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Sostranien